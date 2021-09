Expulsion des familles de délinquants de leur logement HLM : 60% des Français y sont favorables

L'expulsion récente d’une mère de famille niçoise de son HLM après la condamnation de son fils pour trafic de drogue est venue relancer le débat public entre les partisans et les adversaires d'une telle mesure. Les Français, eux, y sont en tout cas favorables, comme le montre un sondage de l'institut CSA pour CNEWS publié ce jeudi 9 septembre.

Dans le détail, 31% des sondés s'y déclarent «très favorables» et 29% «favorables». Parmi cette majorité, on retrouve davantage d'hommes : 66% d'entre eux souhaitent en effet que les bailleurs sociaux puissent expulser les familles de délinquants de leur HLM, comme l'a fait Côte d'Azur Habitat dans l'affaire de la mère de famille niçoise. Les femmes, elles, sont aussi majoritairement favorables à la mesure, mais dans une proportion moindre. (56%, moins dix points).

Le clivage politique sur cette question est en revanche plus prononcé. Ainsi, 80% des sympathisants de droite souhaitent l'expulsion des familles de délinquants de leur logement social, contre 39% des sympathisants de gauche. De leur côté, les deux tiers (66%) des centristes sont favorables à cette idée. Dans le détail, le parti politique le plus en adéquation avec ce genre de mesure est le Rassemblement National (RN), avec 88% d'opinions favorables. Europe Ecologie-les-Verts (EELV) est au contraire la mouvance politique la plus opposée au projet, avec moins d'un tiers (31%) d'adhésion.

Enfin, en ce qui concerne l'âge, les jeunes sont plus enclins à prendre la défense des familles de délinquants pour leur éviter l'expulsion. Un peu plus de la moitié des 18-24 ans (53%) se dit ainsi opposée à ce que les logements HLM leur soient retirés pour ce motif. Au contraire, seuls 37% des plus de 65 ans sont défavorables à cette idée. Fait notable : les catégories socioprofessionnelles les plus aisées (CSP+) sont également moins sévères avec les familles des délinquants, 41% étant opposées à leur expulsion, contre 33% chez les CSP-.

Etude CSA pour CNEWS par questionnaire auto-administré en ligne sur panel du 7 au 8 septembre 2021, auprès d'un échantillon national représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus.