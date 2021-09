Nice : plus de 2.000 interpellations réalisées par la police municipale cet été

«Vous avez été au rendez-vous !», a lancé le maire de Nice Christian Estrosi, aux policiers municipaux, ce jeudi soir à la Villa Masséna, en dévoilant le bilan de l’action menée par ces agents au cours de la saison estivale.

Avec 2.096 interpellations, soit une augmentation de 37% par rapport à la même période l’an dernier, les forces de l’ordre ont été particulièrement sollicitées. Ces interpellations ont concerné des faits majeurs comme les trafics de stupéfiants, les vols, les violences… En outre, 2.484 infractions ont été recensées en matière d’incivilités (tapages, jets de détritus, mendicités agressives …) et 716 contraventions dressées pour non-respect d’arrêtés municipaux.

Depuis le début de l'année, la police municipale a réalisé 5.894 interpellations à Nice.

«je considére que la loi a été vidée de sa substance»

Des résultats probants qui auraient sans doute mérité, selon l’élu, un élargissement des pouvoirs de la police municipale par l’intermédiaire de la loi sécurité globale. Mais avant l’été, le Conseil constitutionnel s’y est résolument opposé.

«Je considère que cette loi a été vidée de sa substance… Il est urgent qu’un nouveau projet puisse être présenté afin que la police municipale investisse de nouveaux champs de compétence», a insisté Christian Estrosi qui milite pour que ces agents soient autorisés à verbaliser le trafic de stupéfiants ou l’occupation des halls d’immeuble.

La possibilité de recourir à des drones avec caméras a également été retoquée par le Conseil constitutionnel. La Ville ayant pourtant présenté, en mai dernier, ses premiers appareils avec des agents assermentés et formés à leur utilisation.

«Dois-je préciser qu’ils sont en vente libre pour le citoyen qui désire en faire l’acquisition ? Que ce même citoyen peut, avec une autorisation et sous conditions, le faire voler dans l’espace public ? Encore une fois les plus pénalisés sont ceux qui font respecter l’ordre !», a fustigé le maire de Nice.

une reconnaissance nationale lors du défilé sur les champs-élysées

Enfin, l’élu est également revenu sur le défilé du 14 juillet où, pour la première fois, des policiers municipaux niçois ont pu marcher aux côtés des autres forces armées sur les Champs-Élysées.

«Je le répète souvent : nous avons la première police municipale de France mais aussi la plus engagée. Les Niçoises et les Niçois le savent et maintenant le pays le sait et le reconnaît».

Dans la soirée, deux Marianne d’or ont été remises, l'une à la police municipale de Nice notamment pour son action lors de l’attentat de la basilique Notre-Dame, le 29 octobre 2020, et la seconde au premier adjoint au maire en charge de la sécurité Anthony Borré.