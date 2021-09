Procès de Moufide Bouchibi, «le roi du shit» : jugement en délibéré ce jeudi

Fin de règne pour «le roi du shit» ? Le tribunal correctionnel de Bordeaux (Gironde) met en délibéré ce jeudi 9 septembre son jugement concernant Moufide Bouchibi, considéré comme l’un des plus gros trafiquants de drogue vers l’Europe et la France.

Arrêté en mars dernier à Dubaï, il a longtemps été traqué par les autorités de nombreux pays. L’ampleur de son trafic, dont certains chiffres avancent l’importation de 60 tonnes de stupéfiants vers l’Europe chaque année et jusqu’à 70 millions d’euros de gain, a été au cœur du procès.

Le tribunal de Bordeaux ne juge cependant pas l’ensemble de la «carrière» du trafiquant, mais la mise en place de nombreux go fast durant l’année 2011. L’accusation en a retenu une demi-douzaine au total. Le vice-procureur a ainsi cherché à démontrer que Moufide Bouchibi «était en capacité logistique d’envoyer en simultané des convois différents sur des itinéraires différents, avec des quantités astronomiques de résine de cannabis». En novembre 2011, un des go fast avait par exemple été arrêté avec 743 kilos de cette drogue, n’empêchant cependant pas un autre convoi d’atteindre son but avec plus d’une tonne de marchandise.

DÉJÀ CONDAMNÉ PLUSIEURS FOIS

Les accusations se sont largement appuyées sur des interceptions téléphoniques, qui ont permis de désigner le Franco-Algérien comme étant celui qui dirigeait le trafic. Celui-ci conteste, pointant qu’un seul enquêteur l’a identifié via les écoutes.

Le vice-procureur a requis dix-huit ans de prison, avec une période de sûreté des deux tiers. Le maintien en détention, du fait du «risque de fuite à l’étranger» et des «ressources dont il y dispose», a également été demandé. Le tout avec une amende d’un million d’euros réclamée.

En 2015, Moufide Bouchibi avait déjà été condamné, alors qu’il était en cavale à l’étranger, à vingt ans de prison. Il se trouvait en état de récidive, après une précédente peine reçue en 2004 (huit ans de prison).