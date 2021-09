«Vous êtes un tordu !» : quand Didier Raoult quitte précipitamment un plateau de télé

Il a coupé court à la discussion. Invité de France 3 Provence/Alpes, ce mercredi 8 septembre, le professeur Didier Raoult a quitté le plateau télé quelques minutes après le début de l'entretien.

Le directeur de l'IHU Méditerranée Infection, officiellement à la retraite depuis quelques jours en tant que professeur d'université-praticien hospitalier, n’a pas apprécié certaines questions.

Au cours de l’interview, réalisée en duplex, le journaliste Olivier Gerbi lui a notamment demandé de réagir aux déclarations d’Emmanuel Macron.

Les propos d'emmanuel macron en question

Pour rappel, le 2 septembre dernier, le président de la République, en déplacement à Marseille, a reconnu que Didier Raoult «est un grand scientifique français». Mais «par sa parole médiatique», il a «peut-être pu créer ces phénomènes» de rejet de la vaccination contre le Covid-19, a regretté le chef de l’Etat.

Quand le présentateur a abordé ce sujet, l'infectiologue de 69 ans a immédiatement répondu : «Monsieur, vous êtes tordu !». «Le Président a commencé par dire qu'il avait de l'estime pour mon travail scientifique. Qu'il avait de l'estime pour mon travail. Et là, vous êtes tordu.»

«C'est-à-dire que vous faites comme d'habitude et on va s'arrêter tout de suite. Comme d'habitude, les journalistes, vous tirez le petit bout qui vous intéresse pour essayer de jeter de l'huile sur le feu», a-t-il poursuivi.

«C'est infernal, on s'arrête, ça suffit !»

«Si vous avez une question intelligente à me poser qui concerne la science, je veux bien y répondre. Vos cancanages, ça ne m'intéresse pas», a-t-il encore lancé. Après quoi Olivier Gerbi lui a demandé si, en tant que médecin, il conseillait aux Français de se faire vacciner.

Mais il a posé la question de trop. «Attendez, ce n'est pas à moi de décider de la politique vaccinale». Alors que le journaliste tentait de le relancer, le microbiologiste a répliqué : «Vous me laissez parler et répondre, oui ou non ?!. C'est infernal, on s'arrête, ça suffit ! Je ne vous réponds pas», et a mis fin à l'entretien.

Raoult pique une crise au JT de France 3. Retraite, gouvernance puis responsabilité éventuelle dans le retard vaccinal… Le professeur coupe court à l’entretien. Sur YouTube, c’est lui qui fait les questions et les réponses… Pas sur la chaîne publique… #raoult #covid #marseille pic.twitter.com/WMlfN2bRqY — Nils Wilcke (@paul_denton) September 8, 2021

«Merci professeur Raoult d'avoir essayé de répondre à certaines questions», a de son côté conclu le journaliste de France 3.