DIRECT - Procès des attentats du 13-Novembre : La soirée funeste décortiquée ce vendredi

Le procès historique des attentats du 13-Novembre, prévu pour durer neuf mois, s'est ouvert mercredi à Paris. Vingt accusés, dont Salah Abdeslam, seul survivant des commandos islamistes téléguidés par Daesh qui avaient fait 130 morts et fait plus de 350 blessés, en 2015, à Paris et Saint-Denis, sont jugés.

Ce vendredi, au troisième jour du procès des attentats les plus meurtriers ayant jamais frappé la France, la cour d'assises spéciale de Paris tentera de dérouler l'enchaînement de la tragédie.

10h43

Le président Jean-Louis Périès a prévu de lire son rapport résumant les 542 tomes du dossier. Selon une source judiciaire, la lecture pourrait durer neuf heures.

La nuit de terreur du 13 novembre 2015 a débuté à 21H16, aux abords du Stade du France à Saint-Denis, où se jouait le match de football France-Allemagne. A quelques minutes d'intervalle, trois jihadistes déclencheront leur ceinture explosive.

Un peu plus tard, au coeur de Paris, d'autres assaillants, armés de fusils d'assaut, mitraillent des terrasses de cafés et de restaurants. Un autre commando fait irruption dans la salle de spectacle du Bataclan, avec armes de guerre et ceinture explosive. Le bilan est connu : 130 morts, des centaines de blessés. Des familles meurtries à jamais.

Jean-Louis Périès va s'employer à détailler les événements et préciser autant que faire se peut les zones d'ombre qui demeurent. Le président parlera devant les victimes - on compte plus de 1.800 parties civiles - qui attendent que justice soit enfin rendue. Sur le banc des accusés, 14 hommes seront aussi attentifs, ou prêts à se faire remarquer comme l'a fait depuis l'ouverture du procès Salah Abdeslam, au grand dam des parties civiles, choquées par son attitude.