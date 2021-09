Mort de Jean-Paul Belmondo : Alain Delon présent aux obsèques de l'acteur

Son absence a été remarquée jeudi aux Invalides lors de l’hommage national rendu à Jean-Paul Belmondo. Ce vendredi matin, Alain Delon est finalement apparu aux obsèques de l’acteur disparu, qui se tiennent à Paris.

De nombreuses personnalités issues du monde du cinéma comme Francis Huster, Pierre Richard, Claude Lelouch, Jean Dujardin et Guillaume Canet, ont fait le déplacement en l’église Saint-Germain-des-Prés, à Paris, pour saluer une dernière fois «Bébel» qui s’est éteint le 6 septembre dernier à 88 ans. Et Alain Delon, son ami de longue date et «rival» au cinéma, ne pouvait manquer cet ultime adieu.

Il est arrivé en compagnie de son fils, Anthony Delon, et a pris quelques minutes pour prendre la pose devant des dizaines de photographes. Interviewé lundi à l'annonce de la triste nouvelle par Pascal Praud sur CNEWS, il s'était dit «complètement anéanti». «C'est une partie de ma vie, on a débuté ensemble il y a 60 ans», a expliqué la star d'une voix marquée par le chagrin.

Les obsèques de Jean-Paul Belmondo se déroulent dans l’intimité. Une crémation suivra la cérémonie.