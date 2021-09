Voici le signe astrologique qui serait le plus paresseux

Certains signes du Zodiaque sont reconnus pour se laisser aller à l’oisiveté. Et s’il y en a un qui est considéré comme étant un grand paresseux, c’est bien le Taureau.

S’il a l’occasion de ne rien faire, il est en effet fort probable pour qu’il la saisisse. Comme l’explique l’astrocoach Nathalie Marcot, c’est un signe de Terre et «fixe», c’est-à-dire qu’il se trouve au milieu d’une saison. Par conséquent, «il n’aime pas le mouvement, le changement, c’est un signe stable».

De plus, il est gouverné par Vénus, planète qui symbolise la beauté, l’esthétique, l’amour, mais aussi «les petits plaisirs de la vie et l’oisiveté». En général, les personnes nées entre le 21 avril et le 20 mai apprécient la routine. Le Taureau «aime son confort, son chez soi».

un signe très casanier

Contrairement au Bélier et au Sagittaire, «il est très casanier». Ces natifs «préfèrent recevoir plutôt que d’aller chez ses amis» et sont adeptes du cocooning. Pour eux, rien de tel qu’une soirée dans le canapé, face à un bon film, avec un plateau repas.

Professionnellement, le Taureau, «qui a besoin d’avoir une sécurité affective et matérielle», n’est pas du genre à faire des heures supplémentaires. Il va faire ce qu’on lui demande, mais «ne vas pas se tuer à la tâche et prendre le temps de vivre», poursuit la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Cette dernière précise que ces natifs optent généralement pour un travail de bureau, où ils ne sont pas amenés à beaucoup bouger et où le rythme est régulier et traditionnel. De cette manière, «ils peuvent organiser tranquillement leur vie».

«On les verra rarement travailler à leur compte car c’est trop instable et risqué», ajoute Nathalie Marcot, rappelant toutefois que pour avoir une analyse plus fine, il faut également prendre en compte l’ascendant, la Lune, et la position de Vénus dans son thème astral.