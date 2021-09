Comment l’OGC Nice va sécuriser l’Allianz Riviera avant le retour des spectateurs

Après les graves incidents qui ont émaillé la rencontre entre l'OCG Nice et l'Olympique de Marseille (OM), le 22 août dernier, le club de Nice prend des mesures pour sécuriser son stade avant d’être de nouveau autorisé à y accueillir ses spectateurs.

Les images de l’envahissement du terrain et des violentes échauffourées avaient fait le tour du monde et choqué la planète football. Face à cette situation, le président de l’OGCN Jean-Pierre Rivère a décidé de mettre en place un nouveau dispositif de sécurité pour prévenir tout risque de débordement et d’intrusion.

Bouteilles d’eau interdites et filet anti-projectiles

Le club a décidé d’interdire les bouteilles d’eau dans le stade qui seront remplacées par des gobelets.

En outre, un nouveau filet sera installé devant la tribune Sud où les incidents ont éclaté. Ce filet anti-projectile mesurera 70 mètres de large sur 16 mètres de haut et sera posé 48h avant les rencontres. Cette tribune reste fermée pour les deux prochains matchs (Monaco et Brest) après les sanctions prises par la Commission de discipline de la Ligue (trois matchs à huis-clos totale dont celui de l’OM qui sera rejoué sur terrain neutre).

Des supporters éloignés de la pelouse

Un filet sera également posé devant la tribune Ray. Il deviendra également impossible aux supporters d’accéder à la pelouse. En effet, la tribune actuelle à 1 mètre du sol est facile à franchir. Si bien que trois à quatre rangées de fauteuil vont être retirées pour élever la tribune à 2,64 m du sol.

Pour rappel, la Commission de discipline de la Ligue de football a décidé de faire rejouer le match Nice-Marseille, à huis-clos total sur un terrain délocalisé.

Par ailleurs, deux points de pénalité ont été infligés à l’OGCN, dont un point avec sursis.

Nice se déplace à Nantes ce dimanche (17h) pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1.