Paris : après ceux du 20e, les riverains du 10e s'inquiètent de l'arrivée de nouvelles «salles de shoot»

Plusieurs mobilisations de riverains ont été organisées ce week-end à Paris contre l'ouverture de nouvelles salles de consommation à moindres risques (SCMR) à destination des consommateurs de crack. Dans le 20e, où le projet de l'installation d'une salle de soins pour toxicomanes divise, mais aussi dans le 10e.

Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté samedi devant la poste Bonne Nouvelle, pour dénoncer la possible prochaine ouverture de deux nouvelles salles de consommation à moindres risques (SCMR) dans le 10e arrondissement. Et même si le projet est loin d'être finalisé, les riverains sont d'ores et déjà mobilisés pour éviter qu'il ne devienne réalité.

La cause de leur courroux ? Le courrier de la maire de Paris, Anne Hidalgo, envoyé au Premier ministre, Jean Castex, le 30 août dernier, au sujet des «problématiques relatives à la toxicomanie de rue». Dans ce courrier, l'édile parisienne propose au chef du gouvernement «4 solutions» pour mieux accompagner les toxicomanes en grande déshérence qui vivent principalement dans le nord-est parisien.

Vers l'ouverture de deux nouvelles SCMR ?

Parmi elles, l'élue socialiste explique que «deux sites dans le quartier des Grands Boulevards» – sans en donner l'adresse – ont été «identifiés» pour «accueillir des espaces intégrés de prise en charge pour sortir les usagers de crack de la rue». Et de préciser que l'un des deux sites en question pourrait être «opérationnel avant la fin de l'année».

Un projet qui inquiète particulièrement les riverains, qui dénoncent l'ouverture d'une deuxième SCMR dans un arrondissement qui en compte déjà une et qui craignent de voir le problème de consommation de rue se déplacer dans leur quartier. Ensemble, ils ont lancé une pétition sur change.org, disant «non à la multiplication des salles de shoot dans le 10e».

Une pétition, signée par moins de 350 personnes ce dimanche après-midi, dans laquelle ils expriment leur colère face à un projet pour lequel ni «riverains, collectifs, associations et élus» n'ont «été consultés, ou même informés», et ce, alors qu'il s’agit, selon eux, «d’infrastructures déjà connues pour avoir des effets délétères sur la sécurité et le quotidien des riverains». Fustigeant un «déni de démocratie participative», ils ne veulent pas voir le 10e «devenir l’arrondissement des salles de shoot et des centres d'accueil pour les toxicomanes».

Et de citer la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui demande à ce que «chacun prenne sa part», pour contester qu'il existe déjà une SCMR dans le 10e ainsi que «3 Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD) sur les 11 qui existent à Paris», «2 unités mobiles CAARUD qui stationnent à Stalingrad, Gare de l’Est, Gare du Nord, Château Landon et La Chapelle», ainsi qu'«un centre de soins et d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)».

Une « salle de shoot » a un impact non négligeable sur la vie d’un quartier.





Pourtant, cet été, @Anne_Hidalgo et @ACORDEBARD ont décidé en secret d’ouvrir 2 nouvelles salles dans le 10ème, en plus de celle de #Lariboisière.





Nous ne vous laisserons pas faire#OverdoseParis10 pic.twitter.com/ZkD3qCVlkT — Bertil Fort (@BertilFort) September 10, 2021

A leur côté, l'élu LR Bertil Fort, membre du groupe Changer Paris au Conseil de Paris et proche de Rachida Dati, a écrit un courrier à la maire du 10e arrondissement, lui demandant «de communiquer les emplacements exacts [...] retenus avec la maire de Paris», mais aussi «de dire laquelle des deux salles a été identifiée comme opérationnelle d'ici à la fin de l'année» et enfin, «d'organiser un débat sur le sujet» au prochain conseil d'arrondissement prévu le 28 septembre prochain. Une lettre restée sans réponse à ce jour.