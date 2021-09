Présidentielle 2022 : pourquoi Anne Hidalgo a choisi Rouen pour annoncer sa candidature

Prête à dévoiler ses intentions, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, est attendue sur les docks de Rouen (76) ce dimanche 12 septembre, où elle officialisera sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Mais pourquoi avoir choisi ce lieu ?

Entourée de la majeure partie de sa future équipe de campagne, composée de maires et de parlementaires venus de toute la France, à l'instar de la maire de Nantes Johanna Rolland ou encore de la présidente de la région Occitanie Carole Delga, la maire de Paris Anne Hidalgo a choisi les docks de Rouen pour (officiellement) lancer sa candidature à la présidentielle.

Un site qui illustre son programme

Un site idéal pour illustrer la reconversion industrielle à travers la transition écologique, qui sera l'un des thèmes centraux de la campagne d'Anne Hidalgo. Rouen permet également de donner «une dimension nationale» à sa candidature, alors que beaucoup reprochent à celle qui est à la tête de la capitale depuis 2014 son «parisianisme».

A ce sujet, l'édile parisienne avait déjà annoncé en juillet dernier que son projet s'appuiera «sur la transition écologique», qui «sera le moteur [...] d'une nouvelle politique industrielle déployée dans toutes les régions». «Et d'un risque, le risque climatique, nous en ferons une chance», avait-elle ajouté devant ses soutiens réunis à Villeurbanne (69).

Et c'est pour éviter que ne se reproduisent les mêmes schémas politiques qu'Anne Hidalgo souhaite proposer un «projet» qui rende aux Français leur «souveraineté sanitaire, industrielle, énergétique et alimentaire». Et ce, «face aux dérives d'un ultralibéralisme sans borne qui surexploite à un rythme outrancier les ressources de la planète».

Des valeurs d'égalité républicaine

Ce dimanche, à Rouen, son discours va lui permettre d'exposer «pourquoi elle se lance et pour quel projet». Elle devrait notamment mettre en avant les valeurs de la social-démocratie et de «l'égalité républicaine», dont cette fille d'immigrés espagnols arrivée en France à l'âge de deux ans a fait sa «boussole». Une déclaration qui intervient trois jours avant la sortie de son livre «Une femme française» (Editions de L'observatoire), dans lequel elle dévoile son ambition pour la France.

Et si sa candidature ne sera pas vraiment une surprise, c'est justement parce que la maire enchaîne depuis plusieurs mois les déplacements, s'assurant d'avoir «les fondations, ces points d'accords pour être capables de parler au pays». Créditée actuellement de 7 à 9 % des voix selon les sondages, Anne Hidalgo rappelle qu'elle était également donnée perdante à Paris.