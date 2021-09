Qui est Fabrice Di Vizio, l'avocat engagé et clivant des antipass ?

A l’origine des milliers de plaintes des professionnels de santé contre Agnès Buzyn et Olivier Véran, respectiement ancien et actuel ministre de la Santé, ainsi que l’ex-Premier ministre Edouard Philippe, l’avocat Fabrice Di Vizio est aujourd’hui considéré comme le poil à gratter du gouvernement sur le plan juridique.

Encore méconnu du grand public il y a plus d’un an, l’avocat de 47 ans est aujourd’hui reconnu pour sa défense acharnée du secteur médical et de l’ensemble de ses acteurs, notamment grâce à sa récente médiatisation sur les plateaux TV.

Ses débuts

Titulaire d’un master en droit public et en philosophie politique obtenu à l’université Panthéon-Assas en 2003, Fabrice Di Vizio s’installe à Tours et y découvre par hasard le domaine médical. Brièvement encarté au Parti démocrate-chrétien, il s’oriente vers un «Tour de France des medecins» afin de rédiger un rapport pour les candidats à l’élection présidentielle.

Déçu par le décalage entre les propositions purement politiques des candidats et la réalité du terrain, beaucoup plus dure qu’il ne l’imaginait, Di Vizio ne rend pas son rapport initialement prévu et se tourne vers un nouveau combat. Il décide de s’engager pour les médecins contre la Sécurité Sociale, qui pousse le domaine à faire des économies et réduire les dépenses malgré des moyens déjà limités.

Le grand défenseur des professionnels de santé

En 2003, il ouvre son cabinet dans le 15e arrondissement de Paris et se bat ensuite pour défendre les professionnels de santé dans les affaires du Médiator, du Subutex et des gélules amaigrissantes. Rapidement reconnu comme un expert juridique des scandales sanitaires, il est naturellement exposé lors de la pandémie de Covid-19.

A l’origine des 15.000 plaintes déposées par les professionnels de santé contre les ministres de la Santé, à savoir Agnès Buzyn et son successeur Olivier Véran, Me Di Vizio est également mis en avant médiatiquement car il est le défenseur du controversé professeur Didier Raoult. Il est aussi connu pour avoir porté la plainte du collectif de médecins «C19» contre l’Etat au sujet du manque de masques pour les professions libérales.

Régulièrement invité sur les chaînes de télévision, où il détonne par son franc-parler et son énergie, Fabrice Di Vizio y prouve sa détermination malgré l’adversité et les critiques, voire les menaces, qu’elles soient publiques ou anonymes.