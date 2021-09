Dimitri Pavlenko sur la proposition d'Anne Hidalgo de doubler le salaire des enseignants : «cela coûterait 30 milliards d'euros par an»

Chroniqueur de l'émission Face à l'info, le journaliste d'Europe 1 Dimitri Pavlenko est revenu ce lundi sur la proposition faite par Anne Hidalgo, candidate à l'élection présidentielle, de doubler le salaire des enseignants si elle est élue.

«Cela coûterait 30 milliards d'euros par an à l'Etat, le budget du ministère de l'Education nationale passerait de 50 à 80 milliards d'euros», a-t-il expliqué.

Interrogée sur France Inter, Anne Hidalgo avait jugé lundi «inadmissible que nos enseignants - on pourrait dire la même chose de nos soignants - soient aussi peu payés», et face au «décrochement des classes moyennes et des catégories populaires qui ne peuvent plus vivre de leurs salaires».

Elle n'a toutefois pas dit comment une telle hausse de salaires, proposée dans son livre à paraître mercredi, serait financée, assurant qu'elle visait un chiffrage de son programme d'ici à la fin 2021.