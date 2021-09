Il n'y aura pas finalement de «contrôle indépendant» de l'action des forces de l'ordre

Info CNEWS. Contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, Emmanuel Macron ne devrait pas finalement annoncer mardi à Roubaix «un contrôle indépendant» de l'action des forces de l'ordre, en réponse aux critiques récurrentes qui visent l'actuelle IGPN (police des polices).

Le contrôle externe et indépendant portera en réalité sur l'action «plus générale» des forces de l'ordre, selon les informations obtenues par CNEWS. Le chef de l'Etat demandera plus de transparence et d'effectivité des sanctions préconisées par l'IGPN et l'IGGN.

En avril dernier, Emmanuel Macron avait évoqué dans un entretien au Figaro la création d'une «délégation parlementaire chargée du contrôle (des) forces de l'ordre», à l'image de la délégation pour le renseignement.