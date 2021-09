Le cap des 50 millions de vaccinés en France bientôt franchi ?

Le seuil symbolique des 50 millions de personnes ayant reçu une première dose de vaccin, prévu par le gouvernement pour fin août puis début septembre, est sur le point d’être atteint cette semaine.

Selon le décompte publié dimanche 12 septembre par le Ministère des Solidarités et de la Santé, 49.637.966 millions de patients ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le Covid-19 sur le territoire français.

Ce chiffre représente 73.2% de la population. Une réussite pour le gouvernement qui fait face à une fronde contre la vaccination, notamment symbolisée par les manifestations depuis plusieurs samedis un peu partout en France.

L’avancée de la campagne de vaccination en métropole ne doit en revanche pas masquer une disparité dans son avancée, en particulier dans les territoires ultramarins.

Comme rappelé par France 24, la Guadeloupe (38%), la Martinique et la Réunion (54%) ont des pourcentages de primo-vaccinés moins élevés que la métropole.

Autre bémol pour le gouvernement, alors qu’une campagne pour la troisième dose est en route, 11% des personnes âgées de 65 ans et plus n’ont pas un schéma de vaccination complet et 9% de cette population n’a pas encore reçu la moindre dose.