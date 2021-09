Une dixième édition pour la course «Enfants sans cancer»

Un pas après l'autre pour des enfants sans cancer. L'association Imagine for Margo organisera, le dimanche 26 septembre, sa traditionnelle grande course pour récolter des fonds.

L'objectif est de financer des projets de recherche, tout en soutenant au maximum les familles d'enfants malades. Depuis 2012, au cours des neuf premières éditions, un peu plus de 30.000 coureurs ont déjà participé à l'événement, permettant de récolter 10 millions d’euros.

Déjà 3.000 inscrits pour l'édition 2021

Cette nouvelle course s'annonce d'ores et déjà réussie, avec 3.000 inscrits, qui pourront participer de plusieurs manières.

Après une édition 2020 un peu particulière, car 100% virtuelle, la course sera cette fois-ci à la fois connectée et en présentiel au domaine national de Saint-Cloud. Trois parcours seront proposés : 5 kilomètres marche, 5 kilomètres course et 10 kilomètres course. L'inscription, moyennant 10 euros, est simple. Le défi peut alors commencer car les participants sont chargés, avant l'événement, de récolter un minimum de 200 euros (100 euros pour les mineurs/étudiants) pour valider leur inscription, en faisant appel à des donateurs.

Plusieurs événements chaque année

L'association Imagine for Margo multiplie les initiatives, chaque année, pour attirer l'attention sur le fléau des cancers pédiatriques. C'est notamment le cas au mois de septembre, qui est aussi le mois officiel de lutte contre le cancer des enfants. Le dernier événement en date a eu lieu il y a quelques jours, lorsque la Patrouille de France a participé à sa manière au combat des petits guerriers. Après un survol de la place de la Concorde, les Alpha Jet devaient se diriger vers l’Institut Gustave Roussy à Villejuif (Val-de-Marne), pour saluer les enfants traités sur place et les soignants.

Auj, la @PAFofficiel, marraine de notre association, survolera Paris à 19h puis l’Institut @GustaveRoussy en soutien à tous les petits guerriers et petites guerrières qui se battent contre leur maladie, en ce mois du cancer des enfants #septembreenor. MERCI ❤️@Armee_de_lair pic.twitter.com/aK3vwjp1ZV — Imagine for Margo (@ImagineforMargo) September 9, 2021

Une vente aux enchères avait été organisée dans la foulée au sein de l'Automobile club de France. Plusieurs lots avaient été offerts par la Patrouille, dont des blousons et des casques.

Chaque année, en France, un cancer est diagnostiqué chez 2.500 enfants et adolescents. 500 en meurent. Il s'agit de la première cause de mortalité par maladie chez les enfants. La recherche est d'autant plus cruciale que les formes de cancer (60 au total) qui touchent les enfants sont différentes de celles qui touchent les adultes et nécessitent des traitements spécifiques.