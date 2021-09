Vaccin : début de la campagne de rappel ce lundi dans les Ehpad

Dès ce lundi 13 septembre, les résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de France sont concernés par la troisième dose de vaccination contre le Covid-19, un rappel qui sera soumis à leur consentement.

Ciblées comme une catégorie à risques au sujet du coronavirus, les personnes âgées vivant dans les EHPAD font l’objet d’une attention toute particulière. Alors que 90% des résidents ont déjà reçu une double dose vaccinale, près de 600.000 personnes sont concernées par cette nouvelle vague de vaccination.

Une campagne qui a déjà démarré début septembre, avec plus de 120.000 doses de rappel administrées aux personnes de plus de 65 ans et à celles présentant des comorbidités, selon le ministère de la Santé. En totalisant les EHPAD et le public fragile, la Haute autorité de santé (HAS) estime à 18 millions de Français concernés par la troisième dose de vaccin contre le Covid-19.

Cette campagne de rappel à la troisième dose vaccinale intervient après la publication d’études indiquant une protection plus faible des vaccins quelques mois après la deuxième injection, notamment en raison de l’émergence du variant Delta.

Pour être éligible, chaque personne doit compter six mois depuis la seconde injection afin de prétendre à la troisième.