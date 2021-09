Val-de-Reuil : la mairie envahie et le maire enfariné après une semaine de tensions entre communautés

La mairie de Val-de-Reuil, dans l'Eure, a été envahie par plusieurs dizaines de personnes ce samedi 11 septembre. Le maire a été pris à partie et enfariné.

Marc-Antoine Jamet, à la tête de la ville depuis 2001, décrit «des scènes de chaos», avec «une trentaine» de personnes qui, alors que plusieurs mariages sont en cours, invectivent les employés de la mairie, cassent la porte de la salle du conseil, et provoquent même le «malaise» du fils d'un marié.

Scènes de chaos à la mairie ⁦ @valdereuil_info ⁩. Sans doute le moment le plus hallucinant ! La majorité des assiégeants sont restés dans le hall. Au 1er une trentaine casse la porte de la salle du conseil (par terre) et le marié panique : son fils vient de faire un malaise. pic.twitter.com/u4Cu9Uq1VC

Une adjointe au maire, Fadilla Benamara, a été directement prise à partie. Elle souffre d'hématomes et restait, plusieurs heures après les événements, encore très choquée. «Ce qu'ils ont fait est minable, et inacceptable !», a-t-elle réagit auprès de France 3.

Protégeant des mariés inquiets des 150 couillons excités assiégeant la mairie de ⁦@valdereuil_info⁩, un type me jette un paquet de farine en détalant. On me trouve calme. Que faire? Autour de moi un commandant d’Evreux, 4 policiers de VdR, 2 de Vernon. En tout et pour tout! pic.twitter.com/orCe4CpO5E

