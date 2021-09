Grigny : Philippe Rio élu meilleur maire du monde

Ne cherchez plus le meilleur maire du monde : il est à Grigny (Essonne). C'est en tout cas l'avis de la City Mayors Foundation qui lui a décerné ce titre honorifique pour son travail à la tête de cette ville, la plus pauvre de France selon l'édition 2020 de l'Observatoire des inégalités.

Remis tous les deux ans, ce prix est attribué en fonction du vote des internautes du monde entier. En 2021 Philippe Rio a donc obtenu le plus de suffrages, à égalité avec Ahmed Aboutaleb, maire de Rotterdam (Pays-Bas).

World Mayor interview with Philippe Rio, Mayor of Grigny, Francehttps://t.co/b2He5nzsMQ



Quote: Grigny wants to be the national laboratory for the fight against poverty.#WorldMayor #WorldMayor2021 #CityMayors #WorldMayor2018 pic.twitter.com/iv7uIgcMr1

— City Mayors (@City_Mayors) August 6, 2021