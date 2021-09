Les images impressionnantes des intempéries dans le Gard

Placé en vigilance rouge pendant quelques heures ce mardi 14 septembre, le département du Gard a été fortement touché par les inondations en raison d’un épisode orageux couplé avec de fortes pluies. Les images partagées sur les réseaux sociaux sont impressionnantes.

De nouveau en vigilance orange en milieu d’après-midi, le département méridional a été fortement affecté par les intempéries, bloquant certains axes routiers, comme l’autoroute A9.

[DIRECT] #VigilanceROUGE : un aperçu des conditions de circulation dans le département du #Gard , sur l'autoroute #A9 entre Gallargues et #Nîmes avec jusqu'à 1 m d'eau sur les voies... (vidéo Jean-Michel Abry) #inondation #pluie @LCI pic.twitter.com/jFlp4UCf8b

«Depuis la fin de nuit de fortes cellules orageuses se déclenchent en effet sur une zone allant des régions montpelliéraine et nîmoise jusqu’aux Cévennes», a communiqué Météo France dans son bulletin de midi.

La commune de Saint-Dionisy a été particulièrement concernée par la crue, avec 111mm de précipitations en une heure et 276mm sur l'ensemble de la journée.

Il est tombé ce matin entre 150 et 250 mm entre Lunel et Nîmes.



On relève :



276 mm, dont 110 mm en 1h à Saint Dionisy



240 mm à Vacquières (34)



200 mm à Caissargues





L'activité orageuse se décale actuellement sur le Vaucluse. pic.twitter.com/P6gMj3hsw3

— Agate Météo (@AgateMeteo) September 14, 2021