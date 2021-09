Orages et pluie-inondation : 12 départements en vigilance orange

L'alerte rouge face aux risques d'inondations consécutifs à des orages et de fortes pluies a été levée dans le Gard où Gérald Darmanin est attendu dans la soirée.

La préfète a annoncé la fermeture des centres de loisirs, des crèches et des établissements scolaires sur l'ensemble du département pour ce mercredi.

Deux personnes avaient été temporairement portées disparues, à Aigues-Vives et Uchaud, deux localités proches de l'autoroute A9 reliant Nîmes à Montpellier. L'une "a été retrouvée", a précisé la Préfecture en fin d'après-midi, et les recherches et témoignages sur la seconde personne recherchée "conduisent, à ce stade, à écarter l'hypothèse de la disparition".

12 départements sont désormais concernés par l'alerte orange pour orages, pluie-inondations et/ou crue : Haute-Vienne, Creuse, Puy-de-Dôme, Corrèze, Cantal, Lot, Aveyron, Tarn-et-Garonne, Tarn, Haute-Garonne, Hérault et Gard.

«La situation pluvio-orageuse évolue favorablement avec une atténuation progressive de l'activité orageuse», indique Météo-France, qui a relevé des cumuls de pluie très importants (localement de 250 à 300 mm), des rafales de vent allant jusqu'à 105 km/h et de «gros grêlons».

Des orages «potentiellement virulents»

«Ces orages s'annoncent isolés mais potentiellement virulents avec de très fortes intensités horaires pouvant atteindre 30 à 40mm en 1h et des chutes de grêle parfois intenses», décrit Météo France.

Bien qu'une accalmie soit attendue en soirée, un nouveau passage orageux est prévu durant la première partie de la nuit. «Sous ces orages, les précipitations s'annoncent souvent fortes et ponctuellement très fortes avec des cumuls horaires pouvant atteindre très localement 50mm», indique Météo France.