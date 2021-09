Orages et pluie-inondation : 7 départements en vigilance orange

Météo France a placé 7 départements en vigilance orange aux orages et pluie-inondation ce mardi 14 septembre.

Il s'agit de l'Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, de l'Hérault, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

Les zones les plus affectées sont le Gard et le nord de l'Hérault. «Ces orages sont localement violents et peu mobiles», assure Météo France et pourront donner 80 à 100 mm de précipitations. «De fortes rafales de vent, de la grêle et une activité électrique marquée sont également attendus», ajoute le site.

Les cumuls attendus devraient dépasser localement 200 mm. Dans l'après-midi, la situation devient très instable avec le déclenchement d'orages d'abord sur la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Ils atteindront le Lot, le Tarn et l'Aveyron en fin d'après-midi.

Des orages «potentiellement virulents»

«Ces orages s'annoncent isolés mais potentiellement virulents avec de très fortes intensités horaires pouvant atteindre 30 à 40mm en 1h et des chutes de grêle parfois intenses», décrit Météo France.

Bien qu'une accalmie soit attendue en soirée, un nouveau passage orageux est prévu durant la première partie de la nuit. «Sous ces orages, les précipitations s'annoncent souvent fortes et ponctuellement très fortes avec des cumuls horaires pouvant atteindre très localement 50mm», indique Météo France.