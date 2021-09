Orages et pluie-inondation : la situation va de nouveau se dégrader dans l'Hérault et le Gard, une personne toujours recherchée

Brièvement placé en alerte rouge mardi face aux risques d'inondations consécutifs à des orages et de fortes pluies, le Gard pourrait subir de nouveaux épisodes météorologiques du même type dans les prochaines heures.

"Nous sommes particulièrement vigilants dans l'Hérault et le Gard, où nous craignons d'autres épisodes de ce type dans les heures et jours qui viennent", a déclaré Gérald Darmanin, ajoutant que l'état de catastrophe naturelle serait déclenchée la semaine prochaine. Une personne était toujours portée disparue mardi soir d'après le ministre de l'Intérieur. La préfète du Gard a annoncé la fermeture des centres de loisirs, des crèches et des établissements scolaires sur l'ensemble du département pour ce mercredi.

Au total, 12 départements sont désormais concernés par l'alerte orange pour orages, pluie-inondations et/ou crue : Haute-Vienne, Creuse, Puy-de-Dôme, Corrèze, Cantal, Lot, Aveyron, Tarn-et-Garonne, Tarn, Haute-Garonne, Hérault et Gard.

«Sous ces orages, les précipitations s'annoncent souvent fortes et ponctuellement très fortes avec des cumuls horaires pouvant atteindre très localement 50mm», indique Météo France.