Coup de frein historique sur les dépenses de santé en 2020

La crise du Covid-19 a mis un coup de frein historique à la consommation des soins et des biens médicaux, avec une hausse de seulement 0,4% des dépenses, la plus faible jamais observée depuis 1950, et malgré les milliards d’euros injectés pour faire face à la pandémie.

Ce ralentissement significatif de la consommation des soins est notamment dû à l’importante chute d’activité de certains secteurs de la santé lors du premier confinement, entre le 17 mars et le 11 mai 2020, explique la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), dans un rapport publié ce mercredi.

Une baisse importante a notamment été enregistrée chez les dentistes (-8,9%), les médecins (-5%), pour les transports sanitaires (-9,4%) et pour les auxiliaires médicaux (-11,9%). Comme le souligne le service statistique : «les secteurs où le reste à charge est le plus élevé (dentistes, optique médicale et masseurs-kinésithérapeutes) ont davantage subi la crise que les secteurs où il est le plus faible».

Baisse du reste à charge pour les ménages

La croissance de la consommation des soins est donc portée par d’autres secteurs : les soins hospitaliers (+3,7%) dont l’augmentation des dépenses est principalement due aux «surcoûts» engendrés par le Covid-19, avec l’augmentation des rémunérations, les primes et les coûts liés à la prise en charge des patients infectés par le virus ; les dépenses des laboratoires d’analyses (+37,4%) dont l’activité a été dopée par la mise en œuvre des tests PCR ; les soins infirmiers (+7,2%), peu affectés par les mesures sanitaires, et grâce à la demande croissante des tests de dépistage.

Cette recomposition des dépenses à cause de la crise sanitaire, avec l’augmentation des soins hospitaliers et la baisse de la médecine spécialisée, a ainsi fait augmenter la part de la sécurité sociale dans la prise en charge des soins, qui a financé 79,8% des dépenses de santé en 2020, soit près de 2 points de plus qu’en 2019. La part des organismes complémentaires a quant à elle baissé à 12,3%, contre environ 13,4% les années précédentes.

Le reste à charge des ménages, soit la somme qu’il reste à payer après les remboursements de l'assurance maladie et des mutuelles, a par conséquent lui aussi diminué, s’établissant en 2020 à 6,5%.