Tempête Alex : un an après la catastrophe, près de 13.000 sinistrés recensés

De l’avis des experts, les dégâts liés à la tempête Alex sont les plus considérables enregistrés en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Presque un an après cette catastrophe naturelle, – qui a fait dix morts et huit disparus le 2 octobre 2020 dans la Vésubie, la Tinée et la Roya – un bilan d’étape a été dressé ce lundi par Xavier Pelletier, préfet délégué à la reconstruction des vallées et Florence Lustman, présidente de la Fédération française de l’assurance (FFA).

Alors que les dégâts matériels sur les infrastructures publiques et privées dépassent «un milliard d’euros», «12 980 sinistrés ont été recensés pour un montant total de 217 millions d’euros », a déclaré la présidente de la Fédération française de l’assurance, Florence Lustman. Face à ce terrible drame, le préfet a rappelé les engagements du président de la République : « l’accompagnement financier de l’Etat est massif avec 572 millions d’euros, à la fois pour la reconstruction de ces vallées, pour que ses habitants soient mis en sécurité, mais aussi pour projeter le développement demain.» Mais au quotidien, une mission interministérielle suit et accompagne les sinistrés : «Notre objectif est très simple : faire en sorte que les personnes aient des réponses de leurs compagnies d’assurances et qu’il puisse comprendre les procédures.»

Pour l’heure, «92 % des particuliers ont reçu une première indemnisation », essentiellement pour leur habitation ou leur automobile, a ajouté la présidente de la Fédération française de l’assurance, Florence Lustman, précisant que ce chiffre se montait à «89 % pour les professionnels ». « Une petite moitié (du montant des indemnisations) a été versée », a-t-elle encore précisé.

420 sinistrés toujours sans toit

Le fonds Barnier, d’un montant de quelque 120 millions, va permettre d’indemniser les propriétaires de «420 biens immobiliers impactés qui ne pourront pas être réhabilités ». «Un peu moins de la moitié de ces habitations sont déjà en cours de traitement», développe Xavier Pelletier, le préfet dé- légué à la reconstruction des vallées. Il assure que «la quasi-totalité des sujets encore en suspens seront réglés, fin octobre».

En attendant, les habitants des vallées ne cachent pas leur inquiétude si de nouvelles intempéries venaient à s’abattre à nouveau sur des vallées qui commencent tout juste à sortir de ce cauchemar...