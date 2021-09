Hausse des prix : quels sont les produits qui augmentent le plus ?

Avec une hausse de 1,9 % des prix à la consommation en un an, de nombreux produits ont vu leur coût grimper. Quels sont ceux qui ont connu la plus forte augmentation ?

Dans son rapport mensuel paru mercredi 15 septembre 2021, l’Insee met en avant qu’au mois d’août 2021, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,6 % contre 0,1 % au mois de juillet 2021. L’augmentation n’est cependant pas uniforme et certains produits sont plus touchés que d’autres.

L’énergie, l’alimentation et les produits manufacturés ont connu la plus forte hausse des prix. Sur une année, la hausse a été pour chacun de ces postes de dépense de 12,7 %, 1,3 % et 1,1 %. Du côté des services, l’augmentation est plus faible, +0,7 %. Le tabac connaît pour sa part, une hausse des prix de 5,1 % sur la même période.

Les prix des produits frais en hausse de 6,8% en août

Poste de dépense majeur des ménages français, l’alimentaire connaît une forte augmentation des prix au mois d’août. Les produits frais connaissent une hausse de 6,8%. Pour les légumes frais, l’augmentation des prix est encore plus forte 11,3% et pour les fruits frais, cette dernière est de 4,2%. Le printemps froid et l’été pluvieux ont eu pour cause des récoltes plus faibles qu’à l’accoutumée qui ont entraîné une hausse des prix.

Parmi les produits manufacturés, ce sont les articles d’habillement et d’ameublement qui signent les fortes hausses des prix, respectivement + 4 %. A l’inverse les prix des téléphones portables baissent de 2,4%.

L’énergie est également concernée, dans le détail, les prix du gaz naturel augmentent en août 2021 de 31,2%, ceux des produits pétroliers de 16,9% et l’électricité de 2,2%. Face aux factures qui risquent de s’alourdir, le gouvernement a annoncé qu’une aide supplémentaire de 100 euros serait accordée à près de six millions de foyers modestes bénéficiaires du chèque énergie.