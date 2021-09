Primaire écologiste : quel vert pour 2022 ?

C'est aujourd'hui le coup d’envoi de la primaire écologiste, qui désignera le candidat écolo à l’élection présidentielle de 2022. Les électeurs ont jusqu’à dimanche 19 septembre, 17 heures, pour voter pour l’un des cinq candidats en lice.

Dès ce jeudi à 7 heures du matin, les personnes s’étant préalablement inscrites sur internet vont pouvoir voter en ligne pour Yannick Jadot (EELV), Sandrine Rousseau (EELV), Eric Piolle (EELV), Jean-Marc Governatori (Cap écologie) ou Delphine Batho (Génération écologie). L'inscription à la primaire était accessible à tous à partir de 16 ans, contre une participation de 2 euros.

Avec plus de 122.000 électeurs inscrits pour cette primaire, les écologistes ont pulvérisé leur ancien record qui datait de 2011, avec seulement 33.000 personnes inscrites, qui ont désigné Eva Joly comme représentante des Verts pour la présidentielle. Un résultat au-delà des espérances d'EELV, qui ne comptait que 12.500 inscrits mi-août. Pour l’élection de 2016, seuls 17.000 électeurs avaient participé à la primaire, désignant Yannick Jadot comme candidat.

Yannick Jadot en tête des sondages

Cinq ans plus tard, ce dernier est toujours en tête des intentions de vote, selon les récents sondages. 69% des Français estiment qu'il représente le meilleur candidat écologiste pour la présidentielle, selon une étude Ipsos-Sopra Steria pour Franceinfo et Le Parisien publiée début septembre. Si ce regain d’intérêt pour la primaire écologiste pourrait profiter à l’eurodéputé, rien n’est couru d’avance : lors des deux primaires précédentes, en 2016 et 2011, les candidats favoris, Cécile Duflot et Nicolas Hulot, avaient finalement été évincés. D’autant que le sondage présenté par Ipsos a été effectué avant les débats entre les différents candidats, et sur des «sympathisants EELV», non pas auprès du corps électoral de la primaire. Tout est donc encore possible.

Lors du dernier débat de cette primaire, tous les candidats ont par ailleurs refusé un potentiel retrait de la course à la présidence de la république au profit d’une candidature de gauche. Pour rappel, lors de la campagne présidentielle de 2017, Yannick Jadot s’était rangé derrière le candidat socialiste Benoît Hamon.

Eric Piolle : «Je n'envisage pas la défaite»

Eric Piolle, maire de Grenoble, a déclaré ce mercredi à France Bleu : «Je pense être le seul en capacité de rassembler, ceux qui avaient choisi Emmanuel Macron pour sa nouveauté en 2017 et qui ont rompu avec le macronisme face à son inaction pour le climat et sa dérive sur les valeurs.» Celui qui prône la mise en place d’un ISF climatique a déclaré mardi : «Je n’envisage pas la défaite», avant l’un de ses derniers meetings de campagne pour le premier tour, à Paris, et expliquait avoir «tout donné» pour cette primaire.

Il lui faudra encore se hisser au deuxième tour de la primaire, qui aura lieu du 25 au 28 septembre prochain, et devancer Sandrine Rousseau, chercheuse en économie, créditée de 11% des intentions de vote, qui revendique une approche «radicale» de l’écologie et souhaite une sortie du nucléaire «le plus rapidement possible», et Delphine Batho, ex-ministre de l’écologie sous le gouvernement Ayrault (8%), et dont le programme politique est construit autour de la notion de «décroissance». Jean-Marc Governatori, en queue de peloton (4%), se revendique comme «un écologiste centriste», et se veut en rupture avec la gauche traditionnelle.