40 ans du TGV : l'emblématique train français en 10 dates

A l’occasion des 40 ans du TGV, le train à grande vitesse français, Emmanuel Macron participe, ce vendredi, en compagnie du président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, à une cérémonie d’anniversaire à Paris.

Au cours de celle-ci, le président de la République doit notamment dévoiler le TGV du futur. Mais avant, CNEWS propose un retour vers le passé en revenant sur dix dates emblématiques de cette aventure industrielle tricolore unique.

1981 : Apparition du train à grande vitesse et un premier record

Le 22 septembre 1981, le président socialiste François Mitterrand inaugure la toute première ligne à grande vitesse qui reliera Paris et Lyon. Le projet avait été approuvé dès 1974 par Georges Pompidou. A l’époque, il faut deux heures quarante pour effectuer le trajet, contre moins de deux heures aujourd’hui.

Les rames de couleur orange du TGV roulent alors à 260 km/h mais le 26 février 1981, lors d’un essai l’une des rames bat des records de vitesse en atteignant la vitesse de 380 km/h.

1989-2017 : Le TGV met le cap à l’ouest

Les années 1989 et 1990 sont marquées par des extensions des lignes de TGV vers les territoires de l’ouest, il s’agit du TGV Atlantique. En septembre 1989, c’est la branche Bretagne qui est inaugurée, depuis Paris on peut à présent rallier en TGV Rennes et Nantes. Le TGV Atlantique bat le 18 mai 1990 un nouveau record de vitesse atteignant 515,3 km/h. En septembre 1990, c’est au tour de la branche Aquitaine de voir le jour. Les TGV Atlantique desservent à présent Bordeaux.

En 2017, la SNCF entreprend des travaux sur ses lignes de l’ouest. Inaugurées le 2 juillet 2017, les deux branches permettent de rejoindre Rennes depuis Paris en une heure et demie et Bordeaux en un peu plus de deux.

1993-1994 : lille et l'aventure du tunnel sous la manche

Le TGV vise à présent au Nord et en 1993, Lille n’est plus qu’à une petite heure de Paris par le train. En 1994, le TGV signe une prouesse en reliant pour la première fois deux pays européens. La France rejoint donc l’Angleterre en passant sous la Manche. En mai 1994, l’audacieux Tunnel sous la Manche est inauguré et dès le mois de novembre, Londres n’est plus qu’à deux heures quinze de Paris.

2001 : Le TGV met le cap au Sud

En juin 2001, le TGV s’offre un peu de soleil et la branche Méditerranée est inaugurée. Viaducs, tunnels et ponts, c’est un parcours du combattant pour relier Paris à Marseille en trois heures.

2003 : Le TGV a un milliard de voyageurs

Après un peu plus de vingt-deux ans d’existence, le 23 novembre 2003, le TGV transporte son milliardième voyageur. Il ne faudra que dix années de plus pour que le 23 janvier 2013, le cap des deux milliards de voyageurs soit franchi.

2007 : Le TGV vire à l’Est

Le 10 juillet 2007, Le TGV s’élance à l’Est et Strasbourg n’est plus qu’à deux heures vingt de Paris. La même année, le TGV français bat un nouveau record du monde de vitesse en atteignant les 574,8 km/h.

2010 : La liaison espagnole

En décembre 2010, la ligne reliant par le TGV Perpignan à Figueras, la France à l’Espagne est inaugurée et commence à être exploitée. Il ne faut plus que vingt-cinq minutes pour relier les deux villes.

2011 : Du Rhin au Rhône

En décembre 2011, c’est la ligne Rhin-Rhône qui apparaît, elle permet de relier l’Allemagne à la Méditerranée par le train et sans passer par la case Paris jusque-là inévitable. Cette ligne passe à la place par Lyon.

2015 : Le drame de la ligne Paris-Strasbourg

Le 14 novembre 2015, c’est un drame qui vient noircir l’histoire du TGV. Lors d’un des derniers essais avant l’inauguration du dernier tronçon Paris-Strasbourg, une erreur d’appréciation de l’équipage entraîne le déraillement du train et la mort de onze personnes parmi les 53 passagers.

2020 : Les Coronatrains de la crise sanitaire

A la vieille de sa quarantaine, l’épidémie du Covid-19 transforme le TGV en coronatrain. Face à la saturation des hôpitaux de l’Est et de la région parisienne, il faut évacuer les malades. Des trains sont donc affrétés en direction de l’Ouest et du Sud-Ouest.