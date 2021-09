Gabrielle Cluzel sur le hashtag #Anti2010 : «pourquoi ne pas interdire les smartphones aux moins de 13 ans ?»

Invitée de l’émission Punchline ce vendredi sur CNEWS, Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef de Boulevard Voltaire, est revenue sur le nouveau phénomène apparu récemment sur TikTok et Twitter, sous le hashtag #Anti2020, et qui encourage les insultes et les menaces, par des camarades plus âgés, envers les enfants nés en 2010.

«Pourquoi ne pourrait-on pas interdire les smartphones aux enfants de moins de 13 ans ?», s’interroge-t-elle. Sa proposition semble destinée autant à lutter contre le nombre de harceleurs en ligne, qu'à protéger les jeunes victimes en les éloignant ainsi des réseaux sociaux.

Par ailleurs, Gabrielle Cluzel pointe du doigt la responsabilité des parents des élèves de 6e cyberharcelés, coupables d’autoriser leurs jeunes enfants à utiliser les smartphones malgré les dangers encourus. «11 ans n’est pas un bon âge pour avoir des téléphones connectés. On sait que les enfants ont accès à la pornographie, aux réseaux sociaux (…) et cela les empêche de travailler (…), a-t-elle estimé.

«Comment voulez-vous qu’un enfant ait une scolarité normale ?»

Et de poursuivre : «Comment voulez-vous qu’un enfant de 11 ans ait une scolarité normale à partir du moment où il a un smartphone ?», a-t-elle demandé.

Tik Tok France a assuré avoir «retiré vendredi tous les hashtags» de la plate-forme visant à harceler les élèves de sixième nés en 2010.