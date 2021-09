Paris : des centaines de salons de «massage» dissimuleraient de la prostitution

Zéromacho, un réseau de militants contre la prostitution tire un constat alarmant. Selon ses membres, près de 300 salons de massage de la capitale couvrent en réalité un vaste réseau de prostitution. La semaine dernière, le parquet de Paris a été informé.

Pour arriver à ce constat, l'association explique notamment sur son site qu'au cours de l'été, une de ses équipes a parcouru les rues de Paris pour recenser les prétendus «salons de massage» asiatiques qui sont, affirme-t-elle, en réalité des établissements de prostitution.

Au cours de leur enquête, les bénévoles ont discuté avec les filles qui y travaillent et ont également rencontré des clients. Le constat est souvent le même : des prestations sexuelles sont proposées avec le mot clé «finition».

Frédéric Robert, le responsable du programme relève que les femmes qui y travaillent sont à 85% originaires de Chine et 14% des Thaïlandaises. «Ce sont des personnes isolées, vulnérables, victimes de la traite des êtres humains et ça ne semble déranger personne», déplore-t-il dans les colonnes du Parisien.

Enquête de @Zeromacho : 300 salons de #prostitution actifs malgré la loi !





Nous avons rassemblé des preuves sur la réalité de ses salons "de massages".





STOP à l'esclavage sexuel, #EcrisAuProcureur pour lui demander d'appliquer la loi du 13 Avril 2013 !https://t.co/DANlI6KXfG pic.twitter.com/TzODvmgKXh — Zéromacho (@Zeromacho) September 9, 2021

Elles restent souvent seules à enchaîner les passes parfois pendant plus de douze heures dans la boutique.

Un réseau qui ne cesse de s’agrandir

«Nous avons trouvé 300 de ces prétendus "salons", avec une concentration record — 55 — dans le 17e arrondissement, surtout dans le quart sud-est», écrit encore Zéromacho sur son site.

De manière générale, ils accueillent une grande diversité de clients : des hommes jeunes et des plus vieux. Ils restent en moyenne une trentaine de minutes. Les prix ne sont pas affichés dans les salons et la négociation se réalise en aparté avec le client. Dès lors, les tarifs varient selon les salons et peuvent dépasser la somme de 100 euros.

De nombreux salons ouvrent à mesure d’une demande croissante de la part des clients. Les conclusions de l’enquête soulignent que : «Chaque jour des milliers d’hommes commettent le délit d’achat d’actes sexuels.»

La police est désemparée par le phénomène car les faits sont difficiles à caractériser. Les autorités assurent toutefois rester attentives et pour faire attention à l’émergence de nouveaux salons.