Taxe foncière 2021 : voici les villes où elle augmente le plus

Les avis ont été envoyés fin août. Les contribuables vont devoir régler sous peu la taxe foncière qui s’applique à tous les propriétaires immobiliers. Cet impôt local doit en effet être versé avant le 15 octobre prochain.

Comme chaque année, les collectivités locales peuvent faire le choix de l’augmenter. Les habitants de la petite commune de Guéret, dans la Creuse, ont par exemple eu la désagréable surprise de voir une hausse de 900 % sur leur avis d’impôt.

Si ce scénario reste exceptionnel en France, quelques hausses sont tout de même à prévoir.

Le cabinet FSL, spécialisé dans l’information financière territoriale, a compilé les data de l’ensemble du territoire. Il en ressort qu’au niveau national la hausse est limitée à 0,3 %. Seule une ville sur dix a procédé à une augmentation. Parmi les plus notables, on relève Chartres à (+15,6 %), Montrouge (+17,7 %) ou encore Belfort (+12,2 %) et Evry-Courcouronnes à +11,6 %.

Les villes de plus de 100.000 habitants sont relativement peu nombreuses à relever leur taux. Dans le detail, les taxes vont augmenter à Orléans (+ 8,9 %), Strasbourg (+4,8 %) et très légèrement au Mans (0,7 %).

C’est donc une année de hausse relativement modeste que vont connaître les contribuables. La taxe foncière aurait tout de même bondi de 31 % entre 2010 et 2020 d’après les calculs de l’Observatoire de l’Union nationale des propriétaires immobiliers. Après la supression progressive de la taxe d'habitation, les observateurs s'attendent à voir l'impôt local fortement augmenter ces prochaines années.