Fontainebleau : une voiture fonce sur la terrasse d'un restaurant

Une automobiliste a foncé sur la terrasse d'un restaurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ce samedi 18 septembre. La conductrice a été interpellée.

La femme a percuté plusieurs clients se trouvant assis en terrasse. Six blessés seraient à déplorer, selon un premier bilan provisoire, dont trois auraient été hospitalisées en urgence. Mais la thèse d'un acte terroriste serait écartée. Selon plusieurs témoins, la conductrice aurait d'abord reculé au niveau d'un restaurant, le Délice Impérial, situé face au café France, avant de faire une ligne droite vers la terrasse de ce dernier.

Une situation sous contrôle

Par mesure de sécurité et pour ne pas gêner l'intervention des secours, le périmètre du quartier a été bouclé et interdit à la circulation automobile. Le maire de la ville Frédéric Valletoux a tweeté un message pour appeler les habitants et les badauds à ne pas gêner l'intervention des autorités et des secours, tout en expliquant que «la situation est sous contrôle».

#Fontainebleau Nous vous invitons à éviter le secteur Poste/Carrousel en raison d’un accident survenu un peu plus tôt. Une intervention de la police et des pompiers est en cours. La situation est sous contrôle. Merci de ne pas gêner leur travail. pic.twitter.com/g5Uvw61O0n — Frédéric Valletoux (@fredvalletoux) September 18, 2021

Plus tôt dans l'après-midi plusieurs témoins ont posté des vidéos afin de montrer les lieux, tout en questionnant les autorités afin de savoir exactement ce qui venait de se passer.

Une voiture vient de foncer dans la terrasse du café en face de chez nous à Fontainebleau, il y a la police et les pompiers pic.twitter.com/CBuXJhP9Un — Marion Ottaviani (@Sookiebird) September 18, 2021

