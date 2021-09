Mobilisation des chasseurs : 42.000 manifestants ont défendu la ruralité en France

La mobilisation des chasseurs, organisée ce samedi 18 septembre, a réuni 42.000 personnes lors de cinq rassemblements, a appris CNEWS auprès du ministère de l'Intérieur.

Des milliers de personnes ont défilé pour défendre «la ruralité et la chasse». Elles dénoncent certaines décisions prises par le gouvernement, comme l’interdiction de plusieurs types de chasses traditionnelles, mais aussi «l’écologie punitive» et le dénigrement du mode de vie rurale par certaines associations et personnalités des réseaux sociaux.

Ainsi, 16.000 personnes ont été décomptées à Mont-de-Marsan (Landes), 12.000 à Amiens (Somme), entre 4.000 et 5.000 à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence), Caen (Calvados) et Redon (Ille-et-Vilaine).

En août, le Conseil d'Etat a jugé plusieurs techniques de chasse avec des filets (pantes, tenderies) ou des cages (matoles) contraires à la directive européenne "oiseaux" de 2009, qui interdit les techniques de capture massive d'oiseaux sans distinction des espèces capturées.

Dans la semaine, le gouvernement a toutefois mis en consultation plusieurs arrêtés pour ré-autoriser certaines de ces chasses, au grand dam des défenseurs de l'environnement. Une mesure interprétée comme un geste envers cet électorat très courtisé.

La justice avait déjà jugé illégale, en juin, la chasse à la glu, qui consiste à piéger des merles et des grives sur des tiges enduites de colle, mais qui conduit à capturer aussi d'autres espèces d'oiseaux.