Allongé sur la route en pleine nuit, il meurt écrasé par un camion de pompiers

Dans la nuit du vendredi au samedi, à Anzin (Nord-Pas-de-Calais), un camion de pompiers en intervention a roulé sur un homme allongé sur la chaussée.

Il était environ 3h40 du matin quand les pompiers de la caserne sont sortis en intervention, comme le rapporte France Bleu. Quelques mètres plus loin, le chauffeur du véhicule n'a pas réussi à éviter l'homme, qui se trouvait là pour une raison qui demeure inconnue.

Il est décédé quelques minutes plus tard et une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes de cet accident.

Une cellule psychologique a été mise en place à la caserne d'Anzin pour prendre en charge les trois pompiers qui étaient à bord du camion ce soir-là.