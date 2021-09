Avec l'obligation vaccinale des soignants, l'Île-aux-Moines perd son unique médecin

Plus d'un an après le départ à la retraite du dernier généraliste, l'Île-aux-Moines, dans le Morbihan, avait enfin accueilli une nouvelle médecin, à l'automne dernier. Seulement voilà : depuis l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19, la praticienne, non vaccinée, ne peut plus exercer.

Cette dernière se défend d'être antivaccin et, selon les informations du Huffington Post, indique, via le message de son répondeur téléphonique : «Je n'interdis à personne de se faire vacciner. Sauf que voilà, moi, je ne peux pas. C'est mon corps qui dit non».

La praticienne, qui assure toujours les urgences vitales, est néanmoins contrainte de fermer son cabinet. Les 600 habitants de l'Île-aux-Moines sont donc, à nouveau, privés de médecin généraliste. Y compris les 21 résidents de l'Ehpad local.

Interrogé par Ouest-France le maire, Philippe Le Berigot, assure qu'il ne «fai[t] aucun procès à Christine Hochard», la généraliste. «L'Etat a décidé de ces mesures prises à l'encontre des récalcitrants. Elle m'a confié prendre le temps de la réflexion. J'espère que cette fermeture ne sera pas définitive», developpe-t-il.

En attendant, l'édile fait son possible pour trouver une solution pour ses administrés, sachant que quatre pompiers volontaires de l'Île-aux-Moines, non-vaccinés, ne peuvent plus exercer non plus. Philippe Le Berigot explique être en lien avec le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et l'Agence régional de santé (ARS) pour «trouver des mesures palliatives».