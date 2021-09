Paris : la zone à trafic limité (ZTL) sera bien lancée «au second semestre 2022»

Annoncée en mai dernier par la municipalité parisienne, la zone à trafic limité (ZTL) – qui vise à réserver tout ou partie de la voirie aux mobilités dites «douces» pour en exclure la circulation automobile classique – devrait être lancée dès «le second semestre 2022» dans l'hypercentre de la capitale.

Alors que ce projet est loin de faire l'unanimité, des rumeurs s'étaient propagées cet été, assurant que la maire de Paris, Anne Hidalgo, et son équipe allaient faire machine arrière et reporter cette expérimentation en 2023, au lieu de 2022 comme annoncé initialement. Une hypothèse balayée par la principale intéressée qui avait assuré fin août dans le JDD qu'«aucun projet ne serait retardé».

L'objectif 2022 sera tenu

Moins d'un mois plus tard, c'est son adjoint à la mairie de Paris chargé des transports, David Belliard, qui revient à la charge dans Le Parisien, affichant «l'objectif [...] de mettre en place cette zone apaisée au second semestre 2022», se disant «déterminé à réaliser» ce projet. Selon l'élu, le principe sera ainsi «de limiter la circulation dans le centre au trafic de destination» et de laisser «ceux qui auront quelque chose à faire dans la zone [...] y circuler».

En d'autres termes, il s'agit d'y interdire la circulation de tous les véhicules qui traversent la zone sans s'y arrêter. En mai dernier, l'élu écologiste avait rassuré les plus inquiets, en expliquant que «tout le trafic ne serait pas supprimé pour autant» et que «les riverains, les personnes à mobilité réduite, les taxis, les artisans et commerçants du quartier pourront continuer à y accéder».

Une expérimentation dans l'hypercentre

Dans un premier temps, la zone concernera l'hypercentre parisien, comprenant «Paris Centre» ainsi que «le nord du boulevard Saint-Germain». En détails, il s'agit des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris – désormais réunis en la seule mairie de Paris Centre – et toute la partie rive gauche située au nord du boulevard Saint-Germain, y compris l'Île de la Cité et l'Île Saint-Louis.

Concernant l'avancée du projet, David Belliard a annoncé être toujours «en train de réfléchir aux modalités avec l’ensemble des parties prenantes, y compris les arrondissements riverains», alors qu'une première consultation citoyenne avait été lancée le 12 mai dernier à ce sujet. Les résultats de celle-ci seront communiqués en octobre. Et si l'adjoint au transport «entend évidemment les craintes en termes de report de circulation dans les zones adjacentes», il assure qu'il y répondra.