Un funambule fait la jonction entre la Tour Eiffel et le Théâtre de Chaillot

Un funambule français, Nathan Paulin, a traversé la Seine ce samedi 18 septembre sur une corde située à 70 mètres du sol dans le cadre des 38e journées du patrimoine.

Le highliner de 27 ans a joué un rôle non négligeable dans la mise en valeur du patrimoine parisien, en reliant la Tour Eiffel au théâtre de Chaillot, soit une distance d’environ 670 mètres.

«Ce n'était pas évident parce que marcher 600 mètres, se concentrer, avec tout ce qu'il y a autour, la pression, ce n'était pas facile, c’était moins facile que ce que j'avais imaginé», a indiqué l’acrobate à l’issue de sa performance, dans des propos rapportés par l’AFP.

Nathan Paulin. Tour Eiffel-Trocadéro. 70 m de hauteur. Samedi. pic.twitter.com/PvWFBU4tPt

