Vers un pass sanitaire différencié en fonction des territoires ?

La situation épidémique s’améliore en France, si bien que le gouvernement réfléchit à des allégements des mesures sanitaires, y compris du pass sanitaire. Ce dernier pourrait, prochainement, être levé dans certaines régions.

Emmanuel Macron et le ministre de la Santé Olivier Véran ont souligné cette semaine la diminution des contaminations et de la charge hospitalière, une amélioration de la situation sanitaire imputable à la vaccination d’un grand nombre de Français. «Il y a des départements où on va être amené, de toute façon, à alléger les contraintes en fonction de l'évolution de l'épidémie», avait alors affirmé le président de la République jeudi dernier, lors des rencontres de l’Union des entreprises de proximité

De son côté, Olivier Véran avait tenu un discours plus modéré sur RTL, déclarant que «lorsque nous serons hors d'atteinte, nous pourrons lever un certain nombre de contraintes progressivement, en commençant par les territoires les plus verts», tout en soulignant l’épidémie n’était pas encore terminée.

Malgré la propagation du variant Delta, plus contagieux, le taux de reproduction du virus s’établissait le 11 septembre dernier à 0,7, et continue de diminuer. Au niveau national, le taux d’incidence est tombé à 83 cas, pour la première fois sous la barre des 100 cas pour 100.000 habitants depuis le mois de juillet. Selon les données de CovidTracker, 36 départements, principalement situés au centre et à l’est de la France, ont un taux d’incidence inférieur à 50 cas pour 100.000 habitants, soit bien en deçà du seuil d’alerte situé à 100 cas. C'est probablement dans ces départements que les restrictions sanitaires pourraient être allégées dans les semaines à venir.

Dans les colonnes du Parisien ce samedi, le ministre de la Santé a réitéré, réaffirmant que «Si la situation continuait de s'améliorer, nous pourrions alléger progressivement les restrictions, là où le virus circule le moins d'abord, puis partout sur le territoire. Cet allégement pourrait inclure le pass sanitaire.» On ne sait pas pour le moment si le pass sanitaire sera abandonné dans tous les lieux où il est requis aujourd'hui, ou si le gouvernement le maintiendra dans certains lieux publics ou événements très fréquentés.

Ces mesures d’allègement devraient être débattues lors du prochain conseil de défense sanitaire, qui aura lieu mercredi. Pour l’instant, la fin du pass sanitaire reste programmée au 15 novembre prochain.