Affaire Grégory : qu’est-ce que la stylométrie, qui a permis de relancer l’enquête ?

Trente-six ans après la mort du petit Grégory Villemin qui fait l'objet d'une nouvelle série sur TF1, l'affaire a été relancée. Une expertise en stylométrie des lettres du corbeau a été versée à la procédure et incrimine un suspect. Mais quelle est cette technique ?

Si la graphologie se focalise sur la forme de l’écriture, des lettres, la stylographie analyse un texte de façon plus vaste. Comme son nom l’indique, c’est le style d’écriture qui est observé. La syntaxe (utilisation de la langue, de la grammaire) et la sémantique (sens que l’on donne à ce que l’on écrit) permettent d’identifier l’auteur : tournure des phrases, ponctuation utilisée, expressions employées, etc.

La stylographie peut notamment être utilisée dans le monde universitaire, afin de se rendre compte si une personne est bien l’auteur d’un texte et qu’il ne s’agit pas d’un plagiat. Le style d’un écrit peut aussi permettre d’identifier qui l’a réalisé, lorsqu’il n’est pas signé (lors de recherches historiques, par exemple).

Des algorithmes suisses

Les magistrats avaient demandé l’analyse de comparaison de 24 lettres du corbeau avec quatre protagonistes du dossiers : Christine Jacquot, la nourrice de Grégory, Bernard Laroche, son oncle, ainsi que Marcel et Jacqueline Jacob. Et selon la conclusion du rapport de 178 pages, il y aurait une « forte probabilité » que les 24 lettres du corbeau proviendraient de cinq auteurs différents.

Cependant la stylométrie qui a été réalisée par un laboratoire suisse - elle n'existe pas en France - dont le rapport a été versé au dossier d’instruction de l’affaire, comporte une information importante. En effet, les experts auraient jugé un style très ressemblant à celui de la grand-tante.

Ils estimeraient «qu’au moins 7 sur les 24 courriers portent sa signature». Aussi, il se pourrait fortement que Jacqueline Jacob se cache derrière la lettre de revendication du meurtre du petit garçon survenu en 1984 et envoyé à son papa.