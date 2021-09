Hérault : 18 mois de prison avec sursis pour détention de documents pédopornographiques

Un homme de 59 ans, résidant à Capestang (Hérault), a été condamné à dix-huit mois de prison avec sursis probatoire par le tribunal judiciaire de Béziers pour la détention d’images et de vidéos pédopornographiques dans son ordinateur.

Identifié par l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) dès le 24 août, l’homme avait été placé en garde à vue par les gendarmes de Capestang le 15 septembre.

Après un examen approfondi de l’ensemble de ses supports informatiques, les gendarmes ont mis la main sur plus de 200.000 images et vidéos pédopornographiques. Un fait confirmé par le suspect, qui se décrit comme un «collectionneur» et qui réfute toute attirance de nature sexuelle, selon le journal local Hérault Tribune.

Sa défense n’a pourtant pas convaincu le procureur de la République en charge de l’affaire, qui a prononcé une peine d’un an et demi de sursis, assortie d’une obligation de travailler et de se soigner.

Cette condamnation s’accompagne d’une inscription au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) et d’une interdiction d’exercer une activité en contact habituel avec un mineur.

L’individu concerné a été jugé en comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité à l’issue de sa garde à vue, sur demande du parquet de Béziers.