RER B : le trafic a repris après la panne géante dû à un problème de signalisation

Les usagers du RER B ont encore dû prendre leur mal en patience. En raison d'un problème technique en gare de La Courneuve (93), le trafic a été longuement interrompu ce lundi 20 septembre, dans l’après-midi, entre la gare de Paris-Nord (75) et celle d'Aulnay-sous-Bois (93).

La circulation du RER B entre Paris (Gare du Nord) et Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) a progressivement repris lundi après-midi après une panne d'une rare ampleur sur cette ligne très fréquentée. Le trafic a «progressivement repris depuis 16h28», a indiqué SNCF Réseau, avec «environ douze trains par heure prévus à partir de 17h30».

«Des câbles ont été endommagés lors d'un incident de chantier survenu ce matin vers 9h du matin dans la commune d'Aubervilliers dans le cadre de travaux de modernisation du RER B», avait affirmé plus tôt dans la journée le gestionnaire des voies. Un prestataire de SNCF Réseau avait en effet endommagé des câbles de signalisation et de télécommunication.

Une panne géante

Le couperet était tombé en début d'après-midi : après avoir annoncé que l'incident en gare de La Courneuve était terminé et que le trafic entre la Gare du Nord et Aulnay allait reprendre progressivement, c'est finalement une interruption de trafic jusqu'à 20h qui a été annoncée entre ces deux gares. Elle n'aura finalement pas été si longue.

Deuxième ligne de trains de banlieue la plus fréquentée d'Europe après le RER A, le RER B régulièrement sujet à des problèmes techniques et systématiquement touché pendant les grèves, est au cœur d'un vaste programme de modernisation. Qui prend malheureusement du retard. D'ici à 2025, 146 nouvelles rames doivent arriver, au service de plus d'un million de voyageurs selon l'estimation de la région Île-de-France.

Pour rappel, près d'un million de personnes empruntent chaque jour (hors pandémie) la ligne, sur laquelle les incidents d'exploitation sont quasiment quotidiens d'autant que le chantier du CDG Express – un train rapide devant relier en 2025 le centre de Paris à l'aéroport de Roissy/Charles-De-Gaulle – complique la situation dans le nord de Paris.