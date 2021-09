Air Algérie : un steward «en possession d'une substance prohibée» arrêté à Orly

Un steward de la compagnie aérienne Air Algérie a été interpellé samedi dernier par le service de sécurité de l’aéroport Paris-Orly car il transportait une «substance prohibée».

Il s’agit d’un «membre navigant commercial du vol AH1123 assurant la liaison Paris-Constantine», a précisé la compagnie aérienne dans un communiqué rédigé par son service de communication et publié sur Twitter lundi 20 septembre.

«Air Algérie a entamé des mesures administratives et conservatoires, à l’encontre du navigant mis en cause prévues par son règlement intérieur (arrêt de vol et suspension de la relation de travail)», a ajouté Air Algérie.

Pour conclure, la compagnie a déclaré qu’elle se réservait «le droit de se constituer partie civile dans cette affaire».