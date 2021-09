Le pass sanitaire d'Emmanuel Macron a fuité sur les réseaux sociaux

Sur Snapchat et Twitter, le QR code d'un pass sanitaire a été de nombreuses fois partagé, ce mardi 21 septembre. En le scannant à l'aide de l'application TousAntiCovid Verif, on peut constater qu'il appartient à un certain Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977... Le président de la République, donc.

L'Elysée a indiqué auprès de différents médias, notamment Europe 1, être au courant de cette fuite. Difficile de savoir, pour l'heure, comment le pass sanitaire du chef de l'Etat a pu se retrouver sur les réseaux sociaux.

Outre le nom et la date de naissance d'Emmanuel Macron, ce QR code égaré permet également de savoir quel vaccin a été administré et à quel moment. En l'occurrence, il indique que le chef d'Etat a été immunisé le 13 juillet 2021, avec le sérum de Pfizer/BioNTech.

Il s'agit toutefois d'une erreur qui avait déjà été relevée par Mediapart à la fin du mois d'août. A l'époque, l'Elysée avait expliqué que le président s'est en réalité fait vacciner le 31 mai dernier. L'injection n'a toutefois été enregistrée qu'un mois et demi plus tard, en raison d'un problème dans la transmission des données.

Le fait qu'un QR code puisse circuler ainsi sur les réseaux sociaux soulève évidemment un véritable risque de fraude, même si, dans ce cas-là, il est peu probable que quelqu'un tente de se faire passer pour Emmanuel Macron.

La loi prévoit toutefois une amende de 750 euros, forfaitisée à 135 euros en cas de règlement rapide, pour toute personne s'appropriant le pass sanitaire d'un tiers. La peine grimpe à 1.500 euros s'il y a récidive dans les 15 jours et même à six mois d'emprisonnement et 3.750 euros de pénalité si cette même infraction est constatée plus de trois fois en 30 jours.