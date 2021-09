Élection présidentielle : 47% des électeurs pourraient voter en fonction des propositions des candidats pour le bien-être animal

Le bien-être animal fait désormais partie des sujets auxquels les Français sont attentifs, à tel point que 47% d’entre eux affirment qu’ils pourraient voter à l’élection présidentielle de 2022 en fonction des propositions des candidats sur ce thème.

C’est ce que révèle une étude menée par l’Institut de sondage Ifop pour le site d’information sur les animaux Woopets. Une proportion en nette progression ces dernières années, puis qu’ils n’étaient que 29% avant l’élection présidentielle de 2012, et 39% pour celle de 2017.

Plus précisément, les électeurs les plus attentifs aux propositions sur le bien-être animal sont ceux qui déclarent qu’ils voteront pour Yannick Jadot (Europe Ecologie – Les Verts), Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) et Marine Le Pen (Rassemblement National). Les moins sensibles à ces thématiques sont à l’inverse les partisans d’Anne Hidalgo (Parti Socialiste) et d’Emmanuel Macron (La République en Marche). «Peut-être considèrent-ils qu’avec la loi en cours d’examen par le Sénat, l’actuel locataire du Palais de l’Elysée a d’ores et déjà montré l’intérêt qu’il y porte», souligne l’institut de sondage.

Le bien-être animal sera-t-il l'un des enjeux de l'élection #Presidentielle2022 ?





Etude @IfopOpinion pour @woopets_fr





47% des électeurs pourraient voter en fonction des propositions d’un candidat sur le bien être animal





+18 points en seulement 10 ans pic.twitter.com/vWgmCUJcpd — Ifop Opinion (@IfopOpinion) September 22, 2021

Globalement, 84% des Français estiment que la protection des animaux est une cause importante. Alors que de nombreux chasseurs manifestent des derniers jours en France pour défendre «la ruralité», le soutien affiché d’un candidat aux chasseurs pourrait affecter l’élection. En effet, 45% des Français affirment que si un candidat au scrutin apporte son soutien à cette communauté, cela les inciterait plutôt à ne pas voter pour lui. En revanche 50% ont indiqué que cela n’affectera pas leur prise de décision, et 5% affirment que cela les encouragerait à choisir ce candidat plutôt qu’un autre. L'enquête indique d'ailleurs que 70% des Français sont favorables à l'interdiction de la chasse à courre.

Certaines mesures pour le bien-être animal recueillent des taux d’adhésion très élevés au sein de la société française, comme l’interdiction de détention d’animaux en cas de condamnation pour maltraitance animale (96%), l’obligation de stérilisation des chats errants (90%), ou encore l’interdiction de l’élevage intensif dans des espaces clos (89%). Et 82% des sondés sont aussi favorables à l’obligation d’installer un système de vidéo surveillance dans les lieux de mise à mort d’animaux.