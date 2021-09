En 24 heures, elle gagne le jackpot du Keno, puis du loto avec les mêmes numéros

La chance à son paroxysme. Dans le Var, une joueuse a remporté deux fois le gros lot en deux jours, en mettant les mêmes numéros.

Selon Nice-Matin, la gagnante, qui a souhaité rester anonyme, a d'abord empoché 6.000 euros en validant une grille de Keno, le 8 août dernier.

Après une telle victoire, cette dernière a décidé de retenter sa chance vingt-quatre heures plus tard au loto, pour un gain bien plus imposant. «D'habitude, je ne joue pas le lundi, mais compte tenu de mon gain de la veille, je me suis laissée tenter pour cocher mes grilles habituelles», a-t-elle confié à la Française des jeux.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Varoise a eu raison, puisqu'elle a cette fois-ci remporté le jackpot du loto, estimé à 6 millions d'euros. Un moment incroyable pour la joueuse anonyme.

«Je n’ai pas assez de mots, pour expliquer ce que j’ai ressenti, en découvrant que j’étais l’heureuse élue, a-t-elle expliqué. Mon bonheur dans la vie, c’est de faire plaisir autour de moi, mon bonheur va être décuplé», a-t-elle déclaré après sa victoire.

L'heureuse gagnante a également remporté le plus gros gain du département du Var depuis six ans.

Si gagner deux fois le gros lot reste très rare, c'est néanmoins possible. En juillet dernier, un Américain a remporté deux fois la mise d'une loterie nationale. Il avait ainsi empoché 3 puis 2,5 millions de dollars en quelques jours.