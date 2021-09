Masque à l'école et jauges : voici les départements où ces mesures pourraient prendre fin le 4 octobre

A l'issue d'un nouveau conseil de défense sanitaire qui s'est tenu ce mercredi 22 septembre, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé qu'à partir du lundi 4 octobre, le port du masque ne sera plus obligatoire à l'école dans certains départements. De la même manière, dans ces mêmes départements, les jauges ne seront plus appliquées.

Concrètement, les départements concernés par ces allègements sont ceux où le taux d'incidence du coronavirus se situe en-dessous des 50 cas pour 100.000 habitants. En revanche, le pass sanitaire est maintenu pour le moment dans tous les départements.

Si l’abandon du pass sanitaire dans certains territoires était ces derniers jours évoqués, Gabriel Attal a bien précisé que le président de la République, Emmanuel Macron, veut d'abord définir précisément les critères d'adaptation pour prendre des décisions. Dans la mesure où ces critères n'ont pas encore été définis, il n'y a donc pas encore de décision quant à un abandon du pass sanitaire.

Aujourd'hui, les départements «verts», où le taux d'incidence du coronavirus est en-dessous des 50 cas pour 100.000 habitants, et dans lesquels dans une dizaine de jours le port du masque à l'école ne devrait - sauf reprise épidémique - plus être obligatoire et les jauges abandonnées, sont les suivants, selon les données de CovidTracker :

L’Aisne (02), l’Allier (03), les Ardennes (08), l’Aube (10), l'Aveyron (12), le Calvados (14), le Cantal (15), la Charente (16), la Charente-Maritime (17), la Corrèze (19), la Côte-d'Or (21), la Creuse (23), la Dordogne (24), l’Eure (27), le Finistère (29), le Gers (32), l’Indre (36), l’Indre-et-Loire (37), les Landes (40), le Loir-et-Cher (41), la Haute-Loire (43), la Lozère (48), le Maine-et-Loire (49), la Manche (50), la Haute-Marne (52), la Mayenne (53), la Meuse (55), le Morbihan (56), la Nièvre (58), l’Orne (61), le Pas-de-Calais (62), le Puy-de-Dôme (63), la Haute-Saône (70), la Saône-et-Loire (71), la Sarthe (72), la Seine-Maritime (76), les Deux-Sèvres (79), la Somme (80), le Tarn (81), la Vendée (85), les Vosges (88) et Mayotte (976).

[Capture d'écran CovidTracker]

Une fois encore, cette liste est à ce jour purement indicative. En fonction de la situation sanitaire, d'autres départements pourraient repasser en vert et ainsi être concernés par l'allègement du protocole scolaire et la fin des jauges le 4 octobre, s'ils affichent entre-temps un taux d'incidence favorable. A l'inverse, des départements aujourd'hui en vert pourraient ne plus être concernés par ces allègements, si finalement leur taux d'incidence venait à repasser au-dessus du seuil des 50 cas de coronavirus pour 100.000 habitants.

A l'approche de la saison froide, certains épidémiologistes se montrent d'ailleurs pessimistes quant à l'évolution de l'épidémie. Le professeur Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, a en ce sens jeté un pavé dans la mare, ce mercredi 22 septembre, en déclarant s'attendre «à un redémarrage de l'épidémie à l'automne».