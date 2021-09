A Nice, le service de transport privé Uber a le vent en poupe

Lancé il y a sept ans, dans la capitale azuréenne, le succès d’Uber - dont l’application pour smartphones met en relation des chauffeurs indépendants avec des passagers inscrits sur la plate-forme - se confirme année après année, grâce notamment à l’attractivité touristique et économique de la destination. Depuis le début de l’année, la firme américaine a procédé à l’embauche de 285 chauffeurs pour faire face à la demande.

«La grande spécificité de Nice par rapport aux autres villes françaises, est la part importante de la clientèle internationale», explique la General Manager d’Uber, Laureline Serieys, qui vient de dresser le bilan d’activité de ce service de transport d’usager partout en France. Ici, 40 % des utilisateurs viennent de l’étranger, là où la tendance est plutôt autour de 25 % dans les autres villes. Ainsi, ce sont plus de 150 nationalités différentes qui visitent Nice en Uber en 2021.»

Au palmarès des lieux les plus prisés par les clients, on retrouve en première position le centre commercial Cap 3000, viennent ensuite les Galeries Lafayette de Massena, le restaurant Le Plongeoir, la discothèque High Club et le Palais des Expositions.

« Des niveaux d’activité équivalents d’avant la crise sanitaire »

La reprise des salons professionnels semble témoigner de ce regain d'activité, selon les chiffres dévoilés par l’entreprise.

«Le niveau élevé de demande de passagers a permis de retrouver des niveaux d’activité équivalents à ceux de 2019, avant la crise sanitaire, poursuit Laureline Serieys. Le niveau de la reprise au mois d’août 2021 a même dépassé celui du mois d’août 2019, entraîné par la saison estivale (+6 %).»

Face à cette demande supplémentaire, le nombre de chauffeurs est lui aussi en hausse, passant à 1 200, alors qu’ils étaient 960 en 2019.

Depuis le début d’année, 285 nouveaux conducteurs ont rejoint l’entreprise.

Aujourd’hui disponible dans 800 communes et 24 villes, en France, l’application permet à plus de 3 millions d’utilisateurs de se déplacer. Elle est accessible 7 jours/7 et 24 heures/24.