Protocole sanitaire à l’école : quelle différence entre le niveau 1 et 2 ?

Ce mercredi 22 septembre, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a annoncé la fin de l’obligation du port du masque dans les écoles primaires de certains départements à compter du 4 octobre prochain. Cet allègement ne va concerncer toutefois que les territoires dont le taux d’incidence du coronavirus est inférieur à 50 pour 100.000 habitants pendant cinq jours consécutif.

De la même manière, «les jauges qui s'appliquent dans certains établissements recevant du public seront levées dans ces mêmes départements», a encore souligné Gabriel Attal.

Concrètement, dans les écoles primaires, cet assouplissement revient à respecter le niveau 1 du protocole scolaire mis en place dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

En fonction de la situation épidémique, le passage d'un niveau à un autre peut en effet être déclenché. Celle-ci s'étant amélioré dans les départements concernés, c'est donc le niveau 1 qui prime par rapport au niveau 2. Les allégements prévus selon les deux seuils sont les suivants :

niveau 1

Le port du masque n’est plus obligatoire pour les élèves des écoles primaires à l'intérieur des établissements scolaires. Il le reste pour le personnel et les élèves des collèges et lycées. Les regroupements importants restent limités.

Côté activités physiques et sportives, elles peuvent se dérouler sans contraintes particulières.

niveau 2

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur pour le personnel et les élèves, dès l’école élémentaire.

Les activités physiques sont autorisées en intérieur et extérieur, avec toutefois des mesures de distanciation en intérieur. Le port du masque n’est pas obligatoire.

A noter que les deux derniers niveaux (trois et quatre) sont, eux, déclenchés en cas de situation épidémique dégradée, voire très dégradée. Un fonctionnement hybride, c'est-à-dire des cours à distance et in situ peuvent être décidés.

Le pass sanitaire toujours en vigueur

Malgré la nette amélioration de la situation sanitaire - le nombre de cas quotidiens détectés a diminué de 30%, et le nombre de patients hospitalisés de 11% - le gouvernement ne s'est pas encore exprimé en faveur d'un allégement du pass sanitaire, qui reste obligatoire pour tous les départements.

Gabriel Attal a toutefois laissé espérer une évolution possible dans les mois à venir en rappelant qu'un projet de loi pour proroger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre était en cours d’élaboration. Il devra être présenté le 13 octobre en conseil des ministres.