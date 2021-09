Pêchée dans les eaux irlandaises, une tortue rentre aux Canaries en avion

Trois ans après s’être échoué en Irlande, Jules César, une tortue caouanne, a pris l’avion pour rentrer aux Canaries.

L'animal avait été découvert il y a trois ans, sur la plage du comté de Donegal en Irlande. Cette espèce en voie de disparition vit généralement dans des eaux chaudes, loin du froid de l’Atlantique Nord. Lorsqu’elle a été découverte la jeune tortue souffrait d’hypothermie.

Recueillie par l’aquarium Exploris de Portaferry, dans le comté de Down, elle a été surnommée Jules César ou JC. Après trois ans de repos et de soins, la décision a été prise de relâcher le reptile dans les eaux des Iles Canaries, beaucoup plus adaptées. Ainsi, pour retourner dans son habitat d’origine Jules César a pris l’avion.

News from Gran Canaria - JC had a great flight and he’s already been released back into the sea https://t.co/M5NghrYMxs — Aer Lingus (@AerLingus) September 16, 2021

Un voyage en avion avec Aer Lingus

La compagnie Aer Lingus a travaillé de concert avec les soigneurs pour organiser ce voyage hors du commun.

En revanche, impossible de faire voyager l’animal en soute, puisque son corps doit garder une température au-dessus de 19 °C et que son état doit être constamment surveillé durant le trajet. Pour répondre à ces exigences, une caisse spéciale a donc été conçue pour pouvoir faire voyager JC en cabine.

JC stepping into his new life in Gran Canaria





Safe travels to our little high flier pic.twitter.com/cV5iTnw4LR — Aer Lingus (@AerLingus) September 16, 2021

Munie de sa carte d’embarquement, la tortue Jules César a donc volé jusqu’à l’île de Gran Canaria avant d’être relâchée et de retourner à l’état sauvage. Ce n’est pas la première fois que la compagnie Aer Lingus participe à ce genre de voyage. En décembre 2014, une autre tortue caouanne égarée avait été ramenée à Las Palmas.