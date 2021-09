Pourquoi le 23 septembre est-il le jour où il y a un record de naissances ?

Le 23 septembre est généralement le jour de l’année durant lequel surviennent, en France et dans le monde, le plus grand nombre de naissances. La raison de ce phénomène s’inscrit dans la hausse des conceptions durant les fêtes de fin d’année.

Le 23 septembre comptabilise en moyenne 5% de naissances supplémentaires que les autres jours de l’année. Une situation paradoxale puisque seules 2% des mères souhaitent accoucher en septembre. Selon l’Insee, les jeunes parents sont 75% à trouver que le printemps est la saison idéale pour avoir un enfant.

Mais le 23 septembre n’est pas une date anodine. Il s’agit du 265e jour de l’année, soit neuf mois, ce qui correspond à la durée de gestation de l’humain. Ce qui signifie que ces enfants sont conçus entre le jour de Noël et le jour de l’an.

Deux fois plus de conception le jour de la Saint-Sylvestre

Selon les démographes, le jour de la Saint-Sylvestre, le nombre de conceptions est presque deux fois supérieur à celui des autres jours. L’ambiance festive et joyeuse de Noël et du réveillon serait aphrodisiaque pour les couples et favoriserait la procréation. Elle aurait également un impact sur la baisse de vigilance sur le volet contraceptif. Cette hausse des conceptions a un impact sur le nombre de naissances mais également sur le nombre d’avortements. Le nombre d'IVG correspondant à un rapport sexuel effectué à cette période est trois fois supérieur à celui des autres jours.

Le nombre de naissances plus élevé en septembre est également dû à la lenteur de la conception. Espérant des naissances au printemps, de nombreux parents cessent leur contraception durant l’été mais ne prennent pas en compte un potentiel délai avant la réussite de la procréation. L’été, autrefois boudé, car peu pratique du fait des congés multiples, commence à gagner de l’intérêt aux yeux des parents.