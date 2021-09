Religion : 51% des Français ne croient pas en Dieu, selon un sondage

Les Français croient de moins en moins en Dieu, selon un sondage réalisé par l’Ifop pour l'Association des journalistes d'information sur les religions (Ajir). Ils ne seraient plus que 49% à être croyants.

La crise sanitaire aura eu un impact sur la foi des Français. Ces derniers estiment à 91% que la pandémie mondiale ne les a pas rapprochés de la pratique religieuse. Ainsi, en France, selon le sondage de l’Ifop mené pour l'Association des journalistes d'information sur les religions (Ajir), la place de Dieu dans la société recule.

En 1947, les Français étaient 66% à croire en Dieu. En 2021, la tendance s’inverse totalement et c’est une majorité de Français, 51%, qui ne croient pas en Dieu, soit 7 points de plus qu’en 2004 et 2011 (44%).

Pour 68% des Français, la religion transmet des valeurs

Dans le détail, ce sont sans grande surprise les plus de 65 ans qui sont les plus croyants, ils sont 58% à croire en Dieu. Ils se placent juste devant les 18-34 ans qui sont 48% à être croyants. La place des discussions autour de Dieu et de la religion diminue également. Dans le cercle familial 38% en parlent contre 58% en 2009. Dans le cercle amical, le constat est encore plus flagrant. Seuls 29% des Français parlent de foi avec leurs amis contre 49% en 2009.

Si les croyants sont de moins en moins nombreux, les Français estiment à 47% que «les religions peuvent contribuer positivement aux grands débats de société : bioéthique, moralisation de l’économie, famille». Ils étaient 51% à penser de cette manière en 2009.

Pour une majorité des Français, les religions «peuvent contribuer à transmettre aux jeunes des repères et des valeurs positives : respect de l’autre, tolérance, générosité, responsabilité». Une pensée toujours majoritaire mais qui perd du poids. En 2009, ils étaient 77% à le penser contre 68% en 2021.